Мороз в Тюмени продолжит крепчать

Днем ожидается не выше −14 градусов.
В Тюмени, 17 декабря, будет облачно с прояснениями, местами ожидается снег. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В дневные часы температура воздуха повысится максимум до −14 градусов, а ночью может похолодать до −29.
«В среду, 17 декабря, в Тюмени облачно с пояснениями. Днем −14, −19. Ночью −19, −24, местами до −29», — отмечается в сообщении ведомства. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня не исключается вероятность умеренного снегопада.
На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 81%. Занятия в школах пройдут в обычном режиме.