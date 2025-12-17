Мороз в Тюмени продолжит крепчать

В Тюмени, 17 декабря, будет облачно с прояснениями, местами ожидается снег. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В дневные часы температура воздуха повысится максимум до −14 градусов, а ночью может похолодать до −29.