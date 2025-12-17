Компания OpenAI рассказала о внедрении новой модели ChatGPT для генерации фото

Организация OpenAI заявила о внедрении новой модели ChatGPT для генерации изображений. ChatGPT Images, по словам разработчиков, будет работать в четыре раза быстрее, чем прошлая версия. Об этом оповестили в пресс-службе OpenAI.
Утверждается, что новая версия будет четче выполнять поставленные задачи. Сервис станет оперативнее отвечать на запросы и генерировать фотографии.
«ChatGPT Images доступен для всех пользователей “основного чата”», — сообщили разработчики.
Тем временем искусственный интеллект всё активнее внедряют в бизнес. Нейросети позволяют глубже и быстрее изучать историю поведения клиента, а также анализировать внутренние и внешние кредитные данные. Об этом рассказала гендиректор ПКО «Право онлайн» Елена Телятникова.