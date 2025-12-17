В школах ХМАО отменили занятия из-за морозов: в каких классах и где

Днем температура воздуха может опуститься до −30 градусов.
В среду, 17 декабря, на территории ХМАО ночью прогнозируется температура воздуха от −22 до −27 градусов, местами похолодает до −35. Днем столбики термометров будут колебаться в диапазоне от −17 до −30 градусов. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 7 м/с, в отдельных районах округа возможен гололед.
Актированные дни в ХМАО 17 декабря: отмена занятий для первой смены.
В ряде районов ХМАО отменены занятия для учащихся 1−4 классов. Причиной стали сильные морозы: местами температура воздуха в населенных пунктах опускается до −30 градусов.
Кондинский район: Шугур, Юмас, Кондинский, Луговой, Междуреченский, Мортка, Ягодный, Леуши. Нижневартовский район: Ваховск, Корлики. Октябрьский район: Карымкары, Комсомольский, Талинка. Нефтеюганский район: Салым, Куть-Ях, Сентябрьский. Белоярский район: Сосновка, Сорум.
Когда в ХМАО объявляют актированные дни.
Решение об отмене очных занятий принимают с учетом температуры воздуха и силы ветра. Если уроки отменяют, школы переходят на дистанционное обучение — такая практика действует в регионе с 2020 года.
Для младших школьников (1−4 классы) занятия отменяют при температуре от −24 градусов (если ветер сильнее 10 м/с) до −29 (без ветра). Для учащихся 1−9 классов порог ниже: от −27 градусов (при сильном ветре) до −32 (в безветренную погоду). Старшеклассники (10−11 классы) остаются дома при температуре от −31 (если ветер превышает 10 м/с) до −36 (без ветра).