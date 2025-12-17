В Екатеринбурге умер молодой художник

Антония Бушуева проводят в последний путь 17 декабря.
В Екатеринбурге на 40-м году жизни не стало художника Антония Бушуева. Об этом сообщили представители регионального отделения ВТОО «Союз художников России».
«Анатоний Бушуев скончался 12 декабря. Правление свердловского отделения ВТОО выражает соболезнования родным и близким Антония Игоревича», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
Бушуев родился в 1986 году в Свердловске (Екатеринбург) в семье художников. Получил профессиональное образование в Екатеринбургском (сейчас — Свердловском) художественном училище имени Шадра, а затем в Уральской архитектурно-художественной академии (ныне — Уральском архитектурно-художественном университете имени Алферова).
С 2003 года художник регулярно участвовал в выставочных проектах различного уровня. Картины Бушуева входят в частные собрания коллекционеров как в России, так и за границей. Он работал в различных жанрах, однако особое место в его творчестве занимал пейзаж, в котором наиболее ярко проявлял свое лирическое начало.
Прощание с Антонием Игоревичем намечено на 17 декабря. Церемония в екатеринбургском храме Святых целителей Косьмы и Дамианы Асийских по улице Волгоградской, 187 начнется в 12:30.
Причины смерти художника не раскрываются.