В Екатеринбурге умер молодой художник

С 2003 года художник регулярно участвовал в выставочных проектах различного уровня. Картины Бушуева входят в частные собрания коллекционеров как в России, так и за границей. Он работал в различных жанрах, однако особое место в его творчестве занимал пейзаж, в котором наиболее ярко проявлял свое лирическое начало.