В Омске открывается зимняя резиденция Деда Мороза

Но на спектакле праздник не закончится. В программе заявлено множество других развлечений в лучших традициях зимних гуляний: интерактивное представление с участием сказочных персонажей, весёлые эстафеты и зимние игры на свежем воздухе, хоровод у нарядной ёлки и возможность отправить письмо с заветным желанием через Почту Деда Мороза.