В Омске открывается зимняя резиденция Деда Мороза

Омичей и гостей региона ждёт новая сказочная локация для встречи Нового года. На территории дендрологического сада им. Гензе с 17 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будет открыта резиденция Деда Мороза. Об этом сообщили организаторы праздника.
Ключевым событием резиденции станет интерактивное представление для детей. Гостей ждёт спектакль-игра, созданный по мотивам русской народной сказки «Морозко». Программа рассчитана на юных зрителей от трёх лет.
Но на спектакле праздник не закончится. В программе заявлено множество других развлечений в лучших традициях зимних гуляний: интерактивное представление с участием сказочных персонажей, весёлые эстафеты и зимние игры на свежем воздухе, хоровод у нарядной ёлки и возможность отправить письмо с заветным желанием через Почту Деда Мороза.