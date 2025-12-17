Омская транспортная прокуратура установила виновных в сходе вагонов в Купино

Омская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту схода вагонов в районе станции Купино Западно-Сибирской железной дороги. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, бвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба» предъявлено исполняющей обязанности директора ОАО «Купинская машинно-технологическая станция».
ЧП произошло в сентябре 2024 года. Тогда на станции сошли с рельсов четыре грузовых вагона. По версии следствия, обвиняемая не обеспечила соблюдение требований по содержанию железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих к станции Купино Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», в технически исправном состоянии и соответствующий их осмотр. В тоге подвижной состав сошел с рельсов.
Уголовное дело прокуратура направила в Купинский районный суд Новосибирской области.