Названы семь ошибок новогоднего застолья, которые губят фигуру

Новогодние праздники для многих становятся настоящим испытанием для фигуры. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Михаил Лебедев рассказал KP.RU, какие ошибки на новогоднем столе чаще всего приводят к лишнему весу.
«Таз оливье, груды закусок, гора горячего. Возьмите себя в руки, взвесьте возможности своей семьи и своего желудка. Вспомните, что сейчас не советские времена, и в магазинах дефицита продуктов нет. Поэтому всегда можно купить свежее и приготовить, если захочется. Заканчивайте новогоднее застолье максимум к ужину первого января», — отметил эксперт.
Среди самых распространенных ошибок — пропуск еды до полуночи. Позднее переедание вызывает стресс для пищеварения. Также не следует есть горячие блюда в полночь. В это время обмен веществ замедлен, тяжелая пища перегружает организм.
Игнорирование фруктов и воды повышает риск переедания и замедляет сжигание жиров. Частые перекусы от скуки вместе с алкоголем создают лишние калории. Чрезмерное употребление сладостей провоцирует резкие скачки сахара в крови и усиливает аппетит. А резкие диеты после праздников, по словам врача, только усугубляют ситуацию.
Ранее диетолог Наталья Денисова рекомендовала на новогоднем застолье съедать не более 150 граммов салата за один присест.