Названы семь ошибок новогоднего застолья, которые губят фигуру

«Таз оливье, груды закусок, гора горячего. Возьмите себя в руки, взвесьте возможности своей семьи и своего желудка. Вспомните, что сейчас не советские времена, и в магазинах дефицита продуктов нет. Поэтому всегда можно купить свежее и приготовить, если захочется. Заканчивайте новогоднее застолье максимум к ужину первого января», — отметил эксперт.