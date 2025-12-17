Ричмонд
Названы семь ошибок новогоднего застолья, которые губят фигуру

Врач Лебедев: следует заканчивать новогоднее застолье максимум к ужину 1 января.

Источник: Комсомольская правда

Новогодние праздники для многих становятся настоящим испытанием для фигуры. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Михаил Лебедев рассказал KP.RU, какие ошибки на новогоднем столе чаще всего приводят к лишнему весу.

«Таз оливье, груды закусок, гора горячего. Возьмите себя в руки, взвесьте возможности своей семьи и своего желудка. Вспомните, что сейчас не советские времена, и в магазинах дефицита продуктов нет. Поэтому всегда можно купить свежее и приготовить, если захочется. Заканчивайте новогоднее застолье максимум к ужину первого января», — отметил эксперт.

Среди самых распространенных ошибок — пропуск еды до полуночи. Позднее переедание вызывает стресс для пищеварения. Также не следует есть горячие блюда в полночь. В это время обмен веществ замедлен, тяжелая пища перегружает организм.

Игнорирование фруктов и воды повышает риск переедания и замедляет сжигание жиров. Частые перекусы от скуки вместе с алкоголем создают лишние калории. Чрезмерное употребление сладостей провоцирует резкие скачки сахара в крови и усиливает аппетит. А резкие диеты после праздников, по словам врача, только усугубляют ситуацию.

Ранее диетолог Наталья Денисова рекомендовала на новогоднем застолье съедать не более 150 граммов салата за один присест.