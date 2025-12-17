Онищенко рассказал, как передается гонконгский грипп

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Гонконгский грипп передается воздушно-капельным путем и через использование общей посуды, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим штаммом в России.
«Заражаются воздушно-капельным путем, то есть разговор, чихание, близкий контакт. Не исключено заражение и через не то, что пищу, а вот люди пользуются одной кружкой — это (заражение — ред.) тоже не исключено», — сказал академик РАН.
По его словам, штамм гриппа А (Н3N2) фиксируется практически каждый год в течение последних 50 лет в разных вариациях, сейчас в России идет прогнозируемый подъем заболеваемости.