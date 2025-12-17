За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 8 пожаров

Отдельно сообщается о происшествии на воде. В населенном пункте Малый Имбеж Партизанского района продолжаются поисково-спасательные работы мужчины, который, по предварительным данным, утонул. Установлено, что 46-летний мужчина решил искупаться в проруби без соблюдения мер безопасности, прыгнул в воду без страховки и не смог выбраться обратно. Как сообщили в краевом МЧС, его местонахождение до настоящего времени не установлено.