За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 8 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Зыково Березовского района пожар произошел в жилом доме, существовала угроза распространения огня на соседние хозпостройки.

Источник: НИА Красноярск

Дом выгорел на площади около 120 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В селе Ивановка Шарыповского района из-за короткого замыкания электропроводки загорелся жилой дом. Площадь пожара составила около 45 квадратных метров. С огнем боролись десять сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Отдельно сообщается о происшествии на воде. В населенном пункте Малый Имбеж Партизанского района продолжаются поисково-спасательные работы мужчины, который, по предварительным данным, утонул. Установлено, что 46-летний мужчина решил искупаться в проруби без соблюдения мер безопасности, прыгнул в воду без страховки и не смог выбраться обратно. Как сообщили в краевом МЧС, его местонахождение до настоящего времени не установлено.