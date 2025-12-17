Кадастровую стоимость квартиры Ларисы Долиной оценили в 123 млн рублей

«Кадастровая стоимость объекта на момент заключения договора купли-продажи квартиры между Долиной и Лурье составляла 123 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
В документах уточняется, что речь идёт о стоимости жилья на дату подписания договора купли-продажи. Квартира находилась в собственности певицы и стала предметом судебного разбирательства после оспаривания сделки. Покупателем недвижимости выступила Полина Лурье.
Судебные материалы используют кадастровую оценку как один из ориентиров при рассмотрении спора. При этом она не отражает фактическую цену сделки и не учитывает рыночные колебания. Данные включили в дело в рамках анализа обстоятельств заключения договора.
Ранее Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной и направил материалы на новое рассмотрение в Московский городской суд. При этом право собственности на жильё суд оставил за Полиной Лурье. В высшей инстанции указали на необходимость повторной оценки обстоятельств сделки. Дело получило широкий резонанс после заявлений о мошенничестве при продаже квартиры и стало заметным прецедентом для рынка недвижимости.
