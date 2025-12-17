Кадастровую стоимость квартиры Ларисы Долиной оценили в 123 млн рублей

Ранее Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной и направил материалы на новое рассмотрение в Московский городской суд. При этом право собственности на жильё суд оставил за Полиной Лурье. В высшей инстанции указали на необходимость повторной оценки обстоятельств сделки. Дело получило широкий резонанс после заявлений о мошенничестве при продаже квартиры и стало заметным прецедентом для рынка недвижимости.