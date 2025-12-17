Что делает «Щелкунчика» самым желанным билетом страны: почему такие цены, график показов

Цены на билеты на главный новогодний спектакль страны — балет «Щелкунчик» в Большом театре — достигают астрономической суммы. Стоимость одного места в партере в декабре 2025 года составляет 50 000 рублей. Самые дешевые билеты можно приобрести за 1250 рублей. Весь пакет билетов на декабрьские и январские показы был раскуплен за два часа. Для борьбы со спекулянтами театр ввёл систему аукционов и именные электронные билеты. Подробнее — в материале URA.RU.