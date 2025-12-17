В Хабаровске назвали имена получателей стипендии имени Муравьёва-Амурского

Министерство образования и науки Хабаровского края завершило рассмотрение заявок претендентов на назначение стипендий им. Н. Н. Муравьёва-Амурского и опубликовало перечень стипендиатов на 2025−2026 учебный год. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Среди стипендиатов 6 аспирантов Тихоокеанского государственного университета, 2 аспиранта ДВГУПС, по одному — из Дальневосточного государственного медицинского университета, Амурского гуманитарно-педагогического университета и Института тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина. Больше всего стипендиатов в Комсомольском-на-Амуре государственном университете — 9 аспирантов.
Стипендия присуждается также студентам высших и средне-профессиональных учебных заведений Хабаровского края. В этом году ее получат 50 лучших и успешных юношей и девушек.
Отметим, что стипендия имени Н. Н. Муравьёва-Амурского назначается ежегодно распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края вне зависимости от получения других видов стипендий. Она присуждается за высокие достижения в научно-исследовательской и общественной деятельности, за хорошую или отличную учебу.