В Хабаровске назвали имена получателей стипендии имени Муравьёва-Амурского

Отметим, что стипендия имени Н. Н. Муравьёва-Амурского назначается ежегодно распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края вне зависимости от получения других видов стипендий. Она присуждается за высокие достижения в научно-исследовательской и общественной деятельности, за хорошую или отличную учебу.