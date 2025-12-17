«Не мог даже надеть обувь»: 11-летнего мальчика с серьезной деформацией стоп прооперировали в Иркутске

Врачи-травматологи Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске успешно провели двухэтапную операцию 11-летнему мальчику с ДЦП, чтобы устранить тяжелую деформацию стоп.
Мальчик даже не мог надеть обувь. Фото: Иркутская Ивано-матренинская детская клиническая больница.
У ребенка с рождения диагностирован детский церебральный паралич. С возрастом у него развилась серьезная деформация обеих стоп, которая не позволяла даже надеть обувь. Первую операцию на правой стопе ему провели 19 сентября. После восстановления дома, спустя два месяца, он вернулся в больницу для второй операции на левой стопе. Оба вмешательства длились около часа каждое.
— Мы поздно «нашли» этого пациента, то есть до 11-летнего возраста он нигде не лечился, поэтому деформация была уже тяжелой степени. Обычно это исправляется с 5-летнего возраста, — объяснил заведующий отделением травматологии Глеб Большаков.
По словам врача, прогнозы хорошие, но при условии продолжения лечения. Хирурги сделали свою часть работы, а теперь важна дальнейшая реабилитация и тренировки.
