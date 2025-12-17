«Не мог даже надеть обувь»: 11-летнего мальчика с серьезной деформацией стоп прооперировали в Иркутске

У ребенка с рождения диагностирован детский церебральный паралич. С возрастом у него развилась серьезная деформация обеих стоп, которая не позволяла даже надеть обувь. Первую операцию на правой стопе ему провели 19 сентября. После восстановления дома, спустя два месяца, он вернулся в больницу для второй операции на левой стопе. Оба вмешательства длились около часа каждое.