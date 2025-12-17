Товарный знак «Корчма Тарас Бульба» выставлен на продажу за 49,3 млн рублей

Аукцион продлится до февраля 2026 года, стартовая цена составляет 49,3 миллиона рублей. Параллельно выставлен на продажу ещё один похожий товарный знак стоимостью около миллиона рублей. Как объяснил патентный поверенный Владислав Рябов, такая существенная разница в цене связана с тем, что в более дешёвом варианте слово «корчма» является неохраняемым элементом и его использование не будет нарушать права на бренд.