Товарный знак «Корчма Тарас Бульба» выставлен на продажу за 49,3 млн рублей

Аукцион продлится до февраля 2026 года, стартовая цена составляет 49,3 миллиона рублей. Параллельно выставлен на продажу ещё один похожий товарный знак стоимостью около миллиона рублей. Как объяснил патентный поверенный Владислав Рябов, такая существенная разница в цене связана с тем, что в более дешёвом варианте слово «корчма» является неохраняемым элементом и его использование не будет нарушать права на бренд.
Напомним, в 2019 году Басманный суд Москвы приговорил Юрия Белойвана к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на сумму 690 миллионов рублей.
Ранее суд в Оренбурге назначил ресторану крупный штраф в размере 150 тысяч рублей за рекламу, на которой купола собора Василия Блаженного были заменены на хинкали. Представитель ресторана попытался переложить вину на дизайнера, который, в свою очередь, заявил, что спорный макет был создан нейросетью.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.