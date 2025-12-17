Ричмонд
СМИ: На Украине гадалки предсказывают обстановку в прифронтовых зонах

Жители Украины обращаются к гадалкам с просьбой спрогнозировать обстановку в прифронтовых зонах. Об этом сообщило РИА Новости, проанализировав соцсети.

Отмечается, что некоторые гадалки сразу предупреждают в своем профиле, что не работают по теме украинского конфликта. Но имеются и те, кто размещают в социальных сетях публикации, в которых отвечают на вопросы людей.

По данным агентства, особенно часто их услугами пользуются живущие в Днепропетровской области. Например, они уточняют, есть ли необходимость выехать из того или иного города.

Некоторые гадалки даже называют примерное время и место предполагаемых ракетных ударов, призывая жителей держаться подальше от военных объектов. Также они пытаются дать оценку уровню опасности, например, по десятибалльной шкале. Этот показатель обычно не опускается меньше пяти, хотя сами гадалки отрицают намерение запугать людей, отмечает РИА Новости.

Также некоторые гадалки предлагают украинцам ритуалы для защиты бойцов ВСУ.

В январе депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский резко высказался по поводу встречи бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с гадалкой.

