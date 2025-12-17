В Комсомольске-на-Амуре открыли четвёртый семейный МФЦ

В Комсомольске-на-Амуре на базе комплексного центра социального обслуживания населения начал работу четвёртый в крае семейный многофункциональный центр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Новый центр расположен по адресу: улица Сидоренко, дом 28, корпус 3. Здесь семьям окажут комплексную помощь: от оформления мер социальной поддержки до психологических и юридических консультаций. Специалисты работают по принципу «одного окна», гарантируя индивидуальный подход к каждой семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию.
Открытие центра стало очередным шагом региона в реализации президентского национального проекта «Семья». В церемонии приняли участие министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев, глава города Дмитрий Заплутаев и представители краевых учреждений. Министр подчеркнул, что семейные МФЦ позволяют решать широкий спектр вопросов в одном месте: от диагностики ситуации и разработки индивидуальных программ помощи до постоянного мониторинга их эффективности.
В новый центр могут обратиться молодые семьи с проблемами в отношениях, семьи участников специальной военной операции, родители детей-инвалидов и все, кому нужна поддержка. Специалисты помогут с выплатами, пособиями, компенсациями и другими мерами социальной защиты.
С открытием учреждения в Комсомольске-на-Амуре сеть семейных МФЦ в регионе выросла до четырёх. Ранее аналогичные центры заработали в Хабаровске, Бикине и рабочем посёлке Ванино. Их создание значительно упрощает доступ жителей края к социальным услугам и повышает эффективность государственной поддержки семей с детьми.