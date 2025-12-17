В Комсомольске-на-Амуре открыли четвёртый семейный МФЦ

С открытием учреждения в Комсомольске-на-Амуре сеть семейных МФЦ в регионе выросла до четырёх. Ранее аналогичные центры заработали в Хабаровске, Бикине и рабочем посёлке Ванино. Их создание значительно упрощает доступ жителей края к социальным услугам и повышает эффективность государственной поддержки семей с детьми.