В ГД предложили сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства

В беседе с РИА Новости депутат Госдумы, соавтор обращения Артем Прокофьев отметил, что сейчас срок изготовления составляет до трех месяцев, из-за чего люди нередко принимают решение обратиться в полулегальные агентства, которые обещают предоставить паспорта значительно быстрее за существенную плату. Примечательно, по его словам, что в некоторых случаях агентства действительно сдерживают слово.