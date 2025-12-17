В ГД предложили сократить срок выдачи загранпаспорта не по месту жительства

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность сокращения срока оформления заграничного паспорта в регионе, отличном от региона проживания, до одного месяца. Реализация данного предложения защитит множество граждан от обращения в сомнительные агентства, предлагающие оформление заграничного паспорта в короткие сроки. Прошу высказать позицию возглавляемого Вами ведомства относительно… (данного предложения — ред.)», — говорится в документе.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы, соавтор обращения Артем Прокофьев отметил, что сейчас срок изготовления составляет до трех месяцев, из-за чего люди нередко принимают решение обратиться в полулегальные агентства, которые обещают предоставить паспорта значительно быстрее за существенную плату. Примечательно, по его словам, что в некоторых случаях агентства действительно сдерживают слово.
«Мы предлагаем сделать легальный механизм, доступный широкому числу граждан, который не только облегчит жизнь людям, но и просто нивелирует значение услуг подобных сомнительных организаций», — добавил политик.