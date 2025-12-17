Астрономы определили самый короткий день 2025 года

В момент зимнего солнцестояния Солнце окажется на минимальной высоте над горизонтом для всего года. Начиная с этой точки, продолжительность светового дня начнет расти сначала на секунды, а затем — на минуты. По расчетам астрономов, к Новому году день в Москве станет длиннее примерно на 7,5 минуты по сравнению с 21 декабря.