Астрономы определили самый короткий день 2025 года

Астрономы выяснили, что 21 декабря будет самым коротким днем в 2025 году в целом.
Самый короткий день 2025 года в России придется на 21 декабря: на широте Москвы светлое время суток продлится всего 6 часов 59 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня — минимальна: в начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря составит 6 часов 59 минут», — уточнил представитель планетария в разговоре с РИА Новости. Астрономы уточняют, что именно в этот день наступит зимнее солнцестояние и завершится сокращение светового дня, которое жители Центральной России наблюдали с конца лета.
В момент зимнего солнцестояния Солнце окажется на минимальной высоте над горизонтом для всего года. Начиная с этой точки, продолжительность светового дня начнет расти сначала на секунды, а затем — на минуты. По расчетам астрономов, к Новому году день в Москве станет длиннее примерно на 7,5 минуты по сравнению с 21 декабря.
Декабрь также запомнился россиянам последним суперлунием года — так называемой Холодной Луной, которая была зафиксирована 5 декабря. Еще одно главное декабрьское зрелище — метеорный поток Геминиды. Он был активен с 4 по 17 декабря и в ночь с 13 на 14 числа. Тогда внимательные россияне могли наблюдать до 120 белых ярких «падающих звезд» в час.