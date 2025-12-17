Прокуратура в очередной раз усилила надзор над главным школьным долгостроем Владивостока

Надзорное ведомство держит ситуацию с проблемным социально значимым долгостроем на постоянном контроле, предпринимая меры прокурорского реагирования в отношении подрядчиков, заказчика, региональных властей, но проблемы, ведущие к срыву графика работ, давно стали системными, и придать должного ускорения строительству пока не удалось.
Последней из «исчерпывающих мер для безусловного соблюдения прав детей, завершения строительства и качества проводимых работ социально значимого объекта» стало представление, внесённое в адрес главы Владивостока в ноябре 2025 года в связи с бездействием мэрии.
Школу начали строить в 2021 году и обещали сдать к сентябрю 2022 года, затем сроки сдвигали на 2023, 2024, 2025 годы. По последним расчётам, даже при разделении работ на нескольких подрядчиков и новые торги к сентябрю 2026 года завершить строительство не получится, так что принять первое поколение школьников школа № 1 сможет только в 2027/2028 учебном году. Об этом губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил на очередной встрече с группой активистов Патрокла. Сейчас здание школы готово примерно на 60%.
Губернатор отметил, что при предыдущем мэре администрация Владивостока приняла слишком сложный для реализации проект школы. А приняв его, чиновники как прошлой, так и нынешней администрации недостаточно контролировали стройку. У здания предусмотрена эксплуатируемая кровля, переходы из корпуса в корпус и другие особенности. Нынешний подрядчик запросил продление сроков контракта, потому что такой сложный проект за указанные сроки реализовать невозможно. Потребовалось и увеличение сметной стоимости почти до 4,3 млрд рублей.
Напоминаем, в микрорайоне Патрокл, который отделён от других микрорайонов города, первые дома построили более 10 лет назад, но собственной школы он до сих пор не имеет. Ближайший микрорайон к Патроклу — бухта Тихая, местные школы уже переполнены, детей приходится записывать в школу № 5 на Русском острове. Транспортного сообщения Патрокла с островом нет, а школьные автобусы островной школы не рассчитаны на увеличивающийся прирост ученического контингента, автопарк учреждения представлен двумя микроавтобусами на 34 человека, которые забирают детей не только с Патрокла, но и с островных посёлков.