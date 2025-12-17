Прокуратура в очередной раз усилила надзор над главным школьным долгостроем Владивостока

Напоминаем, в микрорайоне Патрокл, который отделён от других микрорайонов города, первые дома построили более 10 лет назад, но собственной школы он до сих пор не имеет. Ближайший микрорайон к Патроклу — бухта Тихая, местные школы уже переполнены, детей приходится записывать в школу № 5 на Русском острове. Транспортного сообщения Патрокла с островом нет, а школьные автобусы островной школы не рассчитаны на увеличивающийся прирост ученического контингента, автопарк учреждения представлен двумя микроавтобусами на 34 человека, которые забирают детей не только с Патрокла, но и с островных посёлков.