В Одессе учителя могут уволить за русскую речь

По её словам, если педагог при использовании русского языка столкнётся с «кастрюлеголовыми» родителями, то это может привести к потере работы.
«Если попадётся среди родителей кастрюлеголовый (“кастрюлями” на Украине называют участников “майдана”, многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове. — Прим. Life.ru), конечно, это очень рискованно. Можно и потерять работу педагогу за русский язык», — отмечает собеседница агентства.
Ранее украинская писательница Лариса Ницой сделала неожиданное заявление, отметив, что Львов уже не является украиноязычным городом. По её словам, что в Киеве, что во Львове звучит русская речь. То же самое происходит на переменах в школах. При этом другие западные города, такие как Луцк и Тернополь, она по-прежнему считает украиноязычными.
