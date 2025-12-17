В Одессе учителя могут уволить за русскую речь

Ранее украинская писательница Лариса Ницой сделала неожиданное заявление, отметив, что Львов уже не является украиноязычным городом. По её словам, что в Киеве, что во Львове звучит русская речь. То же самое происходит на переменах в школах. При этом другие западные города, такие как Луцк и Тернополь, она по-прежнему считает украиноязычными.