В Тевризском районе Омской области открылась первая ледовая переправа

Госавтоинспекция напоминает, что до официального открытия использование переправ запрещено.

Источник: Om1 Омск

В Тевризском районе Омской области 16 декабря открылась первая ледовая переправа «Изюкская». Пока через неё могут переезжать автомобили с массой не более 5 тонн, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ближайшее время, при достижении необходимой толщины льда, в Омской области откроются следующие ледовые переправы: «Аксеновская» и «Никольская» в Усть-Ишимском районе, «Белоярская» и «Бородинская» в Тевризском районе, «Усть-Шишовская» и «Знаменская» в Знаменском районе, а также по одной ледовой переправе в райцентрах Большеречье и Черлак.

Госавтоинспекция напоминает, что до официального открытия использование ледовых переправ запрещено, так как это может быть опасно для жизни и здоровья.