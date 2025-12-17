В Тевризском районе Омской области открылась первая ледовая переправа

В Тевризском районе Омской области 16 декабря открылась первая ледовая переправа «Изюкская». Пока через неё могут переезжать автомобили с массой не более 5 тонн, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В ближайшее время, при достижении необходимой толщины льда, в Омской области откроются следующие ледовые переправы: «Аксеновская» и «Никольская» в Усть-Ишимском районе, «Белоярская» и «Бородинская» в Тевризском районе, «Усть-Шишовская» и «Знаменская» в Знаменском районе, а также по одной ледовой переправе в райцентрах Большеречье и Черлак.
Госавтоинспекция напоминает, что до официального открытия использование ледовых переправ запрещено, так как это может быть опасно для жизни и здоровья.