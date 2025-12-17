Кипр рассчитывает на перезапуск прямых авиарейсов с Россией. Регулярное сообщение между странами было прекращено 28 февраля 2022 года. Сейчас россияне могут добраться на Кипр только с пересадками. Однако власти иностранного государства намерены возобновить прямые перелеты после окончания спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил председатель комитета парламента Кипра по иностранным делам Харис Георгиадис, пишет цитируетгазета «Известия».
Эксперт подчеркнул, что страна планирует также восстановить экономические связи с Россией. Однако никаких точных дат не называется.
«Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после завершения конфликта на Украине», — подытожил Харис Георгиадис.
По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, США ставят задачу восстановить отношения с Россией на стратегическом уровне. Политик подчеркнул, что в Вашингтоне понимают, что Европа зашла в тупик. Он назвал Евросоюз «слабым союзником». Виктор Орбан признал, что Европа не может защитить себя. По его мнению, на ЕС нельзя полагаться в международных делах. Венгерский премьер также добавил, что Вашингтон желал бы возобновления отношений между Россией и Европой.
Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с представителями Американской торговой палаты. Как утверждается, политик обсудил с США перспективы восстановления торгово-инвестиционных связей между странами. По данным МИД России, состоялся полезный обмен мнениями. Глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи признал, что санкции США против Москвы сильно ударили по американского бизнесу. Ущерб составил порядка 300 миллиардов долларов.
Как пишет издание Il Fatto Quotidiano, Европейский Союз должен возобновить диалог с Россией. Это важно для предотвращения ядерного конфликта. По словам авторов материала, ЕС до сих пор читает себя символом прав человека. Поэтому ему следует вернуться на путь дипломатии. В статье призвали Европу сменить курс и прекратить эскалацию конфликта.