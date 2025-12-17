Власти Кипра хотят возобновить авиарейсы с Москвой: что ждать россиянам

По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, США ставят задачу восстановить отношения с Россией на стратегическом уровне. Политик подчеркнул, что в Вашингтоне понимают, что Европа зашла в тупик. Он назвал Евросоюз «слабым союзником». Виктор Орбан признал, что Европа не может защитить себя. По его мнению, на ЕС нельзя полагаться в международных делах. Венгерский премьер также добавил, что Вашингтон желал бы возобновления отношений между Россией и Европой.