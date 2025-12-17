Виктору Коэну отменили штраф за мерч, связанный с делом об убийстве

Приморский краевой суд отменил штраф в 60 тысяч рублей, который ранее назначили блогеру и бывшему заключённому Виктору Коэну за продажу одежды с принтами, отсылающими к его уголовному делу об убийстве сожительницы Галины Колядзинской, и прекратил административное производство по статье о мелком хулиганстве. Как сообщили региональные СМИ, в картотеке Фрунзенского районного суда Владивостока от 16 декабря значится формулировка «отменено с прекращением производства по делу».
Поводом для административного дела стали публикации Коэна в интернете, где он разместил изображения худи и другой одежды с принтами, связанными с его уголовным делом: среди них кадр видеопротокола собственного допроса с подписью it’s all about moon! и изображение мясорубки на фоне процессуального документа с надписью «мясорубка правосудия». Во время судебного разбирательства психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что такие изображения и подписи оскорбляют человеческое достоинство, демонстрируют явное неуважение к обществу, государству, правоохранительным органам и суду и подпадают под часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство.
23 июня 2025 года Фрунзенский районный суд Владивостока назначил Коэну штраф в размере 60 тысяч рублей за эти публикации, признав его виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ за публичную демонстрацию оскорбительного мерча в интернете. Суд первой инстанции исходил из того, что Коэн не только публиковал изображения в социальных сетях, но и предлагал приобрести такие вещи, превращая обстоятельства дела об убийстве в коммерческий продукт, что правоохранительные органы и эксперты расценили как насмешку над жертвой и дискредитацию правосудия.
После получения постановления о штрафе Коэн подал апелляцию, заявив, что не намеревался оскорблять суд или следствие, а в принтах использовал материалы, которые были признаны недопустимыми доказательствами по его уголовному делу. Приморский краевой суд, рассмотрев жалобу, отменил постановление Фрунзенского районного суда и указал, что производство по административному делу подлежит прекращению.
Напомним, житель Владивостока Виктор Коэн получил известность после уголовного дела об исчезновении и убийстве молодой женщины Галины Колядзинской, пропавшей в столице Приморья в 2011 году. Её тело так и не было обнаружено.
В июле 2014 года бывшего парня Колядзинской задержали по подозрению в убийстве, а в августе 2015 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Коэна к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом впоследствии приговор пересматривали, но в 2016 году его вновь признали виновным, и срок лишения свободы сократили лишь на один месяц. По версии следствия и суда, Коэн задушил Колядзинскую, затем расчленил тело и избавился от останков. Сам факт вынесения обвинительного приговора при отсутствии мёртвого тела стал одной из причин широкой огласки этого процесса.
Коэн отбыл наказание полностью — почти десять лет в колонии строгого режима. В апреле 2024 года в возрасте 36 лет он вышел на свободу, начал вести блог и активно присутствовать в медиапространстве, участвуя в интервью и публикуя контент о своём деле. Именно в этот период он запустил линейку одежды с принтами, которые делали отсылку к материалам уголовного дела и его собственной истории. Поступок вызвал общественный резонанс, критику со стороны родственников погибшей и внимание правоохранительных органов. Было возбуждено административное дело и вынесено решение суда о штрафе, которое теперь отменено краевым судом.