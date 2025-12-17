Виктору Коэну отменили штраф за мерч, связанный с делом об убийстве

В июле 2014 года бывшего парня Колядзинской задержали по подозрению в убийстве, а в августе 2015 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Коэна к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом впоследствии приговор пересматривали, но в 2016 году его вновь признали виновным, и срок лишения свободы сократили лишь на один месяц. По версии следствия и суда, Коэн задушил Колядзинскую, затем расчленил тело и избавился от останков. Сам факт вынесения обвинительного приговора при отсутствии мёртвого тела стал одной из причин широкой огласки этого процесса.