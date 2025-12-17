Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кавказе закрыли небо для самолетов

Сразу три российских аэропорта временно приостановили прием и выпуск рейсов. Ограничения были введены во Владикавказе, Грозном и Магасе. Об этом сообщает Росавиация. Меры были приняты ради безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Срочная новость.

Сразу три российских аэропорта временно приостановили прием и выпуск рейсов. Ограничения были введены во Владикавказе, Грозном и Магасе. Об этом сообщает Росавиация. Меры были приняты ради безопасности полетов, уточнили в ведомстве.