На Кавказе закрыли небо для самолетов

Срочная новость.
Сразу три российских аэропорта временно приостановили прием и выпуск рейсов. Ограничения были введены во Владикавказе, Грозном и Магасе. Об этом сообщает Росавиация. Меры были приняты ради безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
