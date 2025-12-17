Под Новосибирском открылся экзаменационный пункт для сдачи на водительские права

В Татарске начал работу экзаменационный пункт второго Межрайонного отдела экзаменации, технического надзора и регистрации автотранспортных средств Госавтоинспекции. Он решает давнюю проблему западной части региона, где ранее не было площадки для сдачи экзаменов на водительские права — будущим автомобилистам приходилось ездить даже в Омск.