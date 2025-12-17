В российский плен под Купянском в Харьковской области попадают раненые бойцы ВСУ, которые сообщили о желании сдаться. Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин рассказал aif.ru, кого не берут в плен, а ликвидируют на месте.
Напомним, российские военные ликвидируют боевиков ВСУ, которые проникают в микрорайон Юбилейный в Купянске Харьковской области. Украинские бойцы, как сообщили в группировке войск «Запад», пытаются просочиться с юго-запада через городское кладбище.
Алехин отметил, что бои в окрестностях Купянска продолжаются. Сейчас штурмовики ВСУ и наемники, преимущественно из Латинской Америки, продолжают попытки просочиться в город.
«Обычно, когда идет прорыв противника к позициям, их уничтожают. Если бойцы ранены и говорят о желании сдаться в плен — их, конечно, берут в плен. Есть негласное правило, которое существует в войсках, и в районе Купянска оно, соответственно, тоже действует. В плен не берут наемников, снайперов, националистов», — подчеркнул военный эксперт.
Алехин отметил, что в окрестности Купянска ВСУ перебрасывали бойцов из числа бывших украинских заключенных, однако в бою такие кадры не сильно эффективны.
«Заключенные бывают разные, но, как правило, они не сильно себя проявляют в зоне боевых действий. Даже, я бы сказал, не проявляют себя совсем. Их главная задача — любыми путями уклониться и избежать участия в боевых столкновениях. Основная масса заключенных, которые действуют в Харьковской области, это выходцы из местных колоний. В Харькове пять исправительных колоний разных режимов — и строгого, и общего. А также есть женская колония, оттуда тоже вербовали заключенных. Но участие женщин в рядах ВСУ не носит массовый характер», — добавил Алехин.
Ранее две военнослужащие ВСУ подтвердили фейковость видео Зеленского у Купянска.