Полковник Алехин рассказал, кого не берут в плен под Купянском

«Заключенные бывают разные, но, как правило, они не сильно себя проявляют в зоне боевых действий. Даже, я бы сказал, не проявляют себя совсем. Их главная задача — любыми путями уклониться и избежать участия в боевых столкновениях. Основная масса заключенных, которые действуют в Харьковской области, это выходцы из местных колоний. В Харькове пять исправительных колоний разных режимов — и строгого, и общего. А также есть женская колония, оттуда тоже вербовали заключенных. Но участие женщин в рядах ВСУ не носит массовый характер», — добавил Алехин.