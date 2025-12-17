С 2026 года омичам грозит штраф за несообщение в военкомат о своём отъезде

С нового года для граждан, состоящих на воинском учёте, появится постоянная административная обязанность. С 1 января 2026 года в силу вступает федеральный закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, который ужесточает правила информирования военкоматов.
Теперь любой выезд с постоянного места жительства на срок более трёх месяцев должен быть своевременно заявлен в военный комиссариат по месту пребывания. Ключевое изменение — это требование становится круглогодичным и не привязано к периодам призыва.
Ранее такая обязанность возникала у граждан только в рамках призывных кампаний — весной и осенью. Теперь уведомлять военкомат нужно будет при любой длительной поездке, независимо от времени года.
За несвоевременное уведомление или его отсутствие законодательство вводит административную ответственность. Согласно новой части 1.1 статьи 21.5 КоАП РФ, штраф составит от 10 000 до 20 000 рублей.
Нововведение напрямую связано с другим масштабным изменением в системе комплектования армии — переходом на круглогодичный призыв, который также начнёт действовать с 2026 года. Чтобы обеспечить его эффективную работу, военкоматам необходим постоянный и актуальный учёт мобилизационных ресурсов, что невозможно без своевременной информации о передвижении граждан.
