Стало известно, когда в мире закончатся алмазы

При нынешних темпах добычи (90 млн карат в год) рентабельных запасов алмазов в 1,8 миллиарда карат хватит на 20 лет. При сокращении объёмов запасов может хватить на 50−60 лет. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами «Алросы» Сергей Тахиев.

Источник: Life.ru

Тахиев уточнил, что чуть более половины этих запасов сосредоточено в России. Основная часть остальных месторождений находится в Африке — прежде всего в Ботсване и Анголе. При этом, по его словам, Австралия уже практически не играет роли на рынке, а влияние Канады на мировое распределение запасов также незначительно. Он подчеркнул, что, хотя бриллиантов становится меньше, они останутся с нами. Их история и культурная ценность насчитывают тысячелетия, что гарантирует их место в мире.

«Острый дефицит алмазов мы вряд ли увидим, а вот постепенный восстановительный рост цен на них надеемся увидеть уже в ближайшем будущем», — заключил Тахиев.

Ранее российские учёные обнаружили крайне редкий минерал брэдлиит внутри алмаза глубинного происхождения. Специалисты выявили фосфорсодержащий карбонат в виде включения в алмазе, который сформировался в земной мантии на глубине в сотни километров. Как пояснил главный научный сотрудник лаборатории геохимии углерода Феликс Каминский, проведённые исследования доказали устойчивость брэдлиита в широком диапазоне давлений и температур, где он может кристаллизоваться из первичного глубинного расплава. Это открытие подтвердило существование в глубинных недрах Земли фосфорсодержащих карбонатных флюидов, играющих ключевую роль в преобразовании пород и формировании алмазов.

