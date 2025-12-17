Стало известно, когда в мире закончатся алмазы

Тахиев уточнил, что чуть более половины этих запасов сосредоточено в России. Основная часть остальных месторождений находится в Африке — прежде всего в Ботсване и Анголе. При этом, по его словам, Австралия уже практически не играет роли на рынке, а влияние Канады на мировое распределение запасов также незначительно. Он подчеркнул, что, хотя бриллиантов становится меньше, они останутся с нами. Их история и культурная ценность насчитывают тысячелетия, что гарантирует их место в мире.
«Острый дефицит алмазов мы вряд ли увидим, а вот постепенный восстановительный рост цен на них надеемся увидеть уже в ближайшем будущем», — заключил Тахиев.
Ранее российские учёные обнаружили крайне редкий минерал брэдлиит внутри алмаза глубинного происхождения. Специалисты выявили фосфорсодержащий карбонат в виде включения в алмазе, который сформировался в земной мантии на глубине в сотни километров. Как пояснил главный научный сотрудник лаборатории геохимии углерода Феликс Каминский, проведённые исследования доказали устойчивость брэдлиита в широком диапазоне давлений и температур, где он может кристаллизоваться из первичного глубинного расплава. Это открытие подтвердило существование в глубинных недрах Земли фосфорсодержащих карбонатных флюидов, играющих ключевую роль в преобразовании пород и формировании алмазов.
