Стало известно, когда в мире закончатся алмазы

Тахиев уточнил, что чуть более половины этих запасов сосредоточено в России. Основная часть остальных месторождений находится в Африке — прежде всего в Ботсване и Анголе. При этом, по его словам, Австралия уже практически не играет роли на рынке, а влияние Канады на мировое распределение запасов также незначительно. Он подчеркнул, что, хотя бриллиантов становится меньше, они останутся с нами. Их история и культурная ценность насчитывают тысячелетия, что гарантирует их место в мире.