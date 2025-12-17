Артисты Хабаровского края выступили для участников СВО в госпиталях

Руководитель проекта, директор и художественный руководитель Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко отметил, что такие концерты поднимают боевой дух и помогают сохранить веру в победу. Он подчеркнул, что традиция выездных выступлений для участников СВО будет продолжена, ведь искусство способно вдохновлять даже в самые трудные моменты.