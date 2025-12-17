Ричмонд
Артисты Хабаровского края выступили для участников СВО в госпиталях

В программе прозвучали песни и стихотворения советских и российских авторов, романсы, арии из оперетт и инструментальная музыка.

Источник: Правительство Хабаровского края

Артисты ведущих театров и филармонии Хабаровского края провели благотворительные концерты «Дорогами Победы» для военнослужащих, проходящих лечение после участия в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Выступления прошли в военном госпитале № 411 в Белогорске и его филиале в Благовещенске Амурской области, а также в военном госпитале Биробиджана. Зрителями стали более трёхсот военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации.

В программе прозвучали песни и стихотворения советских и российских авторов, романсы, арии из оперетт и инструментальная музыка. На сцену вышли народная артистка России Татьяна Маслакова, заслуженные артисты РФ Анатолий Затеев и Игорь Мосин, заслуженный артист Хабаровского края Никита Туранов и артист Виктор Асецкий.

Военнослужащие тепло встречали каждый номер и награждали артистов продолжительными аплодисментами. Артисты, в свою очередь, выразили глубокую благодарность бойцам за мужество и героизм, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения домой.

Руководитель проекта, директор и художественный руководитель Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко отметил, что такие концерты поднимают боевой дух и помогают сохранить веру в победу. Он подчеркнул, что традиция выездных выступлений для участников СВО будет продолжена, ведь искусство способно вдохновлять даже в самые трудные моменты.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «Росконцерт» и посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в краевом театре драмы состоялась премьера спектакля «Говорят погибшие герои», рассказывающего о защитниках Родины.