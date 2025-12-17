Ричмонд
У Кристины Орбакайте толком нет концертов: в чем здесь вина Галкина*

Продюсер Дзюник: Орбакайте лишилась концертов из-за высказываний Галкина*

Источник: Комсомольская правда

Певица Кристина Орбакайте столкнулась с непростыми временами. У нее сейчас практически нет концертов. На ней тоже отразились высказывания Максима Галкина*. Об этом KP.RU рассказал бывший директор Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник.

«Кристина невольно пострадала из-за высказываний иноагента Галкина, поэтому сейчас у нее толком нет концертов. Так, редкие выступления, на которые и свою семью, привыкшую к шику, с трудом прокормишь. Поэтому Никита погряз в долгах», — заявил Дзюник.

Он добавил, что молодой музыкант пока не возвращается в Россию, вероятно, опасаясь санкций и рисков потерять квартиру в Нью-Йорке. Однако, по словам Дзюника, у него есть предложения по работе в Москве. Он уверен, что на Родине Никите будет легче расплачиваться с долгами и самостоятельно жить, а не на содержании у бабушки.

Ранее Кристина Орбакайте прервала молчание после скандального решения латвийских властей. Ей закрыли въезд в страну, чем лишили возможности распоряжаться многомиллионной недвижимостью и доходами.

*Признан в РФ иноагентом.