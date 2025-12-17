Ричмонд
Раскрыто, кто оплатил роскошную свадьбу Никиты Преснякова

KP.RU: Свадьбу Никиты Преснякова почти полностью оплатила Алла Пугачева.

Источник: Комсомольская правда

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в 2017 году сыграл роскошную свадьбу с Аленой Красновой. На торжество пригласили около 200 гостей, а для невесты подготовили сразу два свадебных платья. Однако сам Никита вложил в праздник совсем немного — большую часть расходов взяла на себя знаменитая бабушка.

«Свадьбу Никиты тоже по большей части оплатила бабушка, что сильно его нервировало. Никита переживал, что он все время находится в тени своей семьи и сам, как молодой музыкант, без помощи бабушки и мамы не может зарабатывать такие большие деньги, как они», — рассказали KP.RU знакомые семьи.

Кроме того, Никита получил от Пугачевой в подарок элитную квартиру на Лубянке в Варсонофьевском переулке. По оценкам риелторов, стоимость жилья составляет около 200 млн рублей. Ранее эту недвижимость в 2010 году подарил певице Максим Галкин*.

Напомним, этим летом стало известно о разводе молодой пары. Алена вернулась к родителям в Москву, а Никита остался в США. Его отец Владимир Пресняков сообщал, что сын подумывает о возвращении, но сам Никита опроверг эти слова и заявил, что пока не спешит возвращаться в Россию.

*Признан в РФ иноагентом.