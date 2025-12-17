На Свердловскую область обрушатся 35-градусные морозы

Ожидается, что похолодание будет сильным, но кратковременным.
Под влиянием мощного арктического вторжения на территории Свердловской области на выходных температура опустится до −35 градусов. Такой прогноз представил доктор географических наук, профессор Пермского государственного университета Андрей Шихов.
«Циклон принесет обильные и интенсивные снегопады с количеством осадков 8−13 мм вечером в четверг и в ночь на пятницу. В тылу ожидается кратковременное, но мощное арктическое вторжение. Его пик — утром в субботу. В Свердловской области похолодает от −28 до −35 градусов», — указал эксперт в своем telegram-канале.
Прогнозы местного синоптика Алексея Пулина менее пессимистичны. Он ожидает, что ночью в субботу, 20 декабря, похолодает до −23 градусов, а днем столбик термометра поднимется всего на два пункта. Ночью в воскресенье, 21 декабря, будет до −24. А уже днем потеплеет до −11. О приближении морозной погоды жителей региона предупреждали ранее.