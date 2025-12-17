На Свердловскую область обрушатся 35-градусные морозы

Прогнозы местного синоптика Алексея Пулина менее пессимистичны. Он ожидает, что ночью в субботу, 20 декабря, похолодает до −23 градусов, а днем столбик термометра поднимется всего на два пункта. Ночью в воскресенье, 21 декабря, будет до −24. А уже днем потеплеет до −11. О приближении морозной погоды жителей региона предупреждали ранее.