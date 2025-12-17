Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на среду, 17 декабря.
Звезды советуют Овнам не отвлекаться и не менять резко направление внимания, концентрируясь на начатых делах. До вечера возможна естественная инертность, лучше посвятить ее полезной работе, чем бесплодным эмоциям. Вечером может появиться повод отвлечься, возможно, придут приятные новости или захочется прогуляться.
Тельцам стоит проявить терпение и дождаться вечера для новостей, связи или получения информации. К концу дня возрастает вероятность известий издалека, сообщений о денежных переводах, доставке товаров или маршрутах. Также появятся возможности для романтического общения.
Основная часть дня у Близнецов может проходить в пассивности, скрытности и ограничении контактов, возможно, из-за самочувствия или рабочих и семейных обязательств. Тем, кто скучает по общению, звезды советуют дождаться вечера: ближе к исходу дня обстановка может оживиться, взаимный интерес к диалогу вернется.
День располагает Раков к отдыху и плановым занятиям. До вечера сохранится медитативный настрой, склонность к молчанию и уединению. Звезды советуют насладиться тишиной, однако к концу дня возможны новости, оживление личной или служебной переписки.
Сегодня Львы могут оставаться лишенными любимых занятий и общения, проводить много времени дома или в офисе. Вечером скука и уныние компенсируются: завяжется беседа, появится идея или известие.
Девам не стоит огорчаться из-за информационного вакуума или временной остановки мыслей. День может проходить в тишине и ожидании, воспринимайте это как перезагрузку. Оживление коммуникаций ожидается к вечеру, возможны новости о жилье, работе или недвижимости за рубежом.
Весам рекомендуется отложить на вечер прогулки, контакты и обсуждение интересных тем. Днем условий для этого мало, зато к концу дня наладится связь и появится приток информации.
До вечера у Скорпионов есть время для себя и своих нужд — покой, работа с делами или удовлетворение привычек и прихотей. Вечером стоит следить за почтой и новостями: возможны финансовые или юридические сведения, информация о покупателях или переводах.
Стрельцам не повредит провести основную часть дня в уединении, занимаясь внутренним порядком и перезагрузкой мышления. Отсутствие слов и контактов временно. Вечером вернется красноречие, придут новости и появятся условия для общения.
Козероги уверенно ориентируются в знакомых сферах, но могут теряться в вопросах будущего или чужих краев. Вечером поступят вести издалека, активизируются нужные контакты, появятся возможности для поиска полезной информации, включая научную, правовую и медицинскую.
Водолеям сегодня не рекомендуется вести важные разговоры и раскрывать планы. Вечер принесет больше свободы для коммуникаций, преимущественно личного характера, а также новости, идеи и возможности для учебы или романтики.
До вечера Рыбы свободны в выборе действий, связаны лишь своими планами и убеждениями. Это время для отдыха и подведения итогов. Вечером стоит обратить внимание на личные или деловые новости, зафиксировать их для дальнейших действий, передает «Рамблер».