Решение по делу Ларисы Долиной задаёт ориентир судам

Ранее Life.ru писал, что продемонстрированная во время рассмотрения дела Ларисы Долиной пиар-кампания может стать хрестоматийным примером. Трансляция заседания Верховного суда, на котором рассматривался жилищный спор, установила рекорд онлайн-внимания. Она собрала у экранов более 120 тысяч зрителей. Напомним, 16 декабря в Верховном суде проходило заседание по поводу ситуации с продажей квартиры артистки Ларисы Долиной. Покупательница Полина Лурье требовала признать сделку по приобретению квартиры у певицы законной, чтобы вернуть себе право на недвижимость. Защита певицы утверждала, что та, соглашаясь на оформление документов, считала себя участником спецоперации правоохранительных органов по поимке преступников и потому изначально не рассматривала сделку как реальную. Однако суд признал Полину Лурье законной обладательницей квартиры. Услышав решение, Лурье и её адвокат расплакались прямо в зале суда.