Решение по делу Ларисы Долиной задаёт ориентир судам

«Фраза про недопущение необратимых последствий в подобных спорах обычно означает, что до завершения всех процессуальных стадий суды стараются удержать ситуацию в рамках официальной процедуры: сохраняют обеспечительные меры, сохраняют временно порядок пользования, ограничивают регистрационные действия. Смысл в том, чтобы итоговый судебный акт можно было исполнить без новых процессов и без шагов, которые потом окажется крайне сложно исправить», — отмечает Гаврилов.
По словам депутата, в спорах о недвижимости риск часто ложится на добросовестного покупателя, который уже оплатил сделку и зарегистрировал право. Он добавил, что такой подход предотвращает «необратимые последствия» и гарантирует, что итоговый вердикт можно будет исполнить без длительных дополнительных процессов.
Ранее Life.ru писал, что продемонстрированная во время рассмотрения дела Ларисы Долиной пиар-кампания может стать хрестоматийным примером. Трансляция заседания Верховного суда, на котором рассматривался жилищный спор, установила рекорд онлайн-внимания. Она собрала у экранов более 120 тысяч зрителей. Напомним, 16 декабря в Верховном суде проходило заседание по поводу ситуации с продажей квартиры артистки Ларисы Долиной. Покупательница Полина Лурье требовала признать сделку по приобретению квартиры у певицы законной, чтобы вернуть себе право на недвижимость. Защита певицы утверждала, что та, соглашаясь на оформление документов, считала себя участником спецоперации правоохранительных органов по поимке преступников и потому изначально не рассматривала сделку как реальную. Однако суд признал Полину Лурье законной обладательницей квартиры. Услышав решение, Лурье и её адвокат расплакались прямо в зале суда.
