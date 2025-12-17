Управление ветеринарии ввело карантин по бешенству в двух районах Омской области

Областное Главное управление ветеринарии выпустило проект приказа об введении карантина в двух районах Омской области. По его данным, там были обнаружены очаги бешенства.
"Установить на срок до 11 февраля 2026 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на территории личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Калачинский район, деревня Кибер-Спасское, улица Веселая;
в границах территории личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Нижнеомский район, село Паутовка, улица Октябрьская", — сказано в документе.
На время карантина в названных местах вводятся специальные меры по недопущению распространения вируса.
