Управление ветеринарии ввело карантин по бешенству в двух районах Омской области

"Установить на срок до 11 февраля 2026 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на территории личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Калачинский район, деревня Кибер-Спасское, улица Веселая;