В России предложили ограничить соцсети детям и подросткам

Он уточнил, что речь идет не только о социальные сетях, но и о более широком регулировании интернета. В частности, общественник предложил блокировать онлайн-игры в случае, если компании‑производители отказываются регистрироваться в российской юрисдикции. Отдельно Машаров высказался о необходимости контроля за работой ИИ.