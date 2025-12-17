В России предложили ограничить соцсети детям и подросткам

В России хотят ограничить детям соцсети до 16 лет.
В России предложили ограничить доступ к соцсетям детям до 16 лет. С таким предложением выступил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту. Считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», — рассказал Машаров в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что речь идет не только о социальные сетях, но и о более широком регулировании интернета. В частности, общественник предложил блокировать онлайн-игры в случае, если компании‑производители отказываются регистрироваться в российской юрисдикции. Отдельно Машаров высказался о необходимости контроля за работой ИИ.
В начале декабря Роскомнадзор заблокировал игровую площадку Roblox, которая активно пользовалась популярностью среди детей. Часть депутатов и экспертов поддержала жесткие меры и призвала развивать отечественные аналоги, другие выступили против тотальных запретов и предложили точечно удалять противоправный контент, а не блокировать площадки полностью. В Госдуме призвали создать в РФ контролируемый аналог Roblox, сообщает «Национальная служба новостей».