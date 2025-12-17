Госдума приняла закон о домовых чатах жильцов в MAX: что это значит для россиян

Напомним, россияне стали получать уведомления от Госуслуг о создании домовых чатов в отечественном приложении MAX. В сообщении содержится приглашение присоединиться к чату, при этом подчеркивается, что он официальный. Перечисляются его плюсы: он «безопасный, надежный — работает при блокировке интернета», а также чат сохраняется даже при смене управляющей компании.