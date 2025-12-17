Госдума приняла закон о домовых чатах жильцов в MAX: что это значит для россиян

В России определён порядок общения управляющих компаний с жильцами многоквартирных домов. Взаимодействие должно вестись через домовые чаты, организованные в мессенджере МАХ. Соответствующий закон приняла Госдума во вторник, 16 декабря. Кроме УК, взаимодействовать с жильцами в МАХ должны ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по ТКО.
Напомним, россияне стали получать уведомления от Госуслуг о создании домовых чатов в отечественном приложении MAX. В сообщении содержится приглашение присоединиться к чату, при этом подчеркивается, что он официальный. Перечисляются его плюсы: он «безопасный, надежный — работает при блокировке интернета», а также чат сохраняется даже при смене управляющей компании.
Ранее Минстрой России и ДОМ.РФ представили нового чат-бота «наш.дом.рф» в отечественном мессенджере MAX. Этот сервис позволяет получать оперативные уведомления о строящихся домах и квартирах прямо в чат. Подключившись к боту, пользователи MAX смогут узнавать о ключевых событиях: ходе строительных работ и новых фото объектов, изменениях в проектной декларации, обновлении цен, вводе домов в эксплуатацию, а также о смене статуса застройщика.
Тем временем национальный мессенджер MAX расширил географию своего действия, включив страны СНГ. С 31 октября 2025 года сервис стал доступен для пользователей девяти государств. Помимо России и Беларуси, возможность общения в MAX появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Это обновление позволит миллионам пользователей поддерживать связь с близкими за границей.
Также сообщалось, что мессенджер Max выпустил новую функцию под названием «Семейная защита». Она помогает защитить близких от мошенников, спама и нежелательного содержимого.
Напомним, накануне Госдума одобрила поправки к законопроекту о внепроцессуальной блокировке сайтов, продающих табак. Ко второму чтению в документ добавили возможность подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с возрастными ограничениями.
