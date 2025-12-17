Ричмонд
В трёх российских аэропортах ввели план «Ковёр», в трёх сняли

Временные ограничения на полёты введены в трёх воздушных гаванях России, в то же время меры были сняты в трёх аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

План «Ковёр» был введён в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса. Временные ограничения были сняты в авиагаванях Пензы, Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское). Меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

Ранее Life.ru писал, что в Славянском районе Краснодарского края сработали системы противовоздушной обороны. Очевидцы сообщали о взрывах и вспышках в небе, а также о зареве от возможного пожара в одном из населённых пунктов. В результате падения обломков украинских дронов пострадали два человека. Обломки дронов были обнаружены в частном секторе Славянска-на-Кубани и в посёлке Прибрежный. В отдельных зданиях выбиты окна, повреждены крыши, отмечены сбои в электроснабжении.

