В трёх российских аэропортах ввели план «Ковёр», в трёх сняли

План «Ковёр» был введён в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса. Временные ограничения были сняты в авиагаванях Пензы, Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское). Меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.
Ранее Life.ru писал, что в Славянском районе Краснодарского края сработали системы противовоздушной обороны. Очевидцы сообщали о взрывах и вспышках в небе, а также о зареве от возможного пожара в одном из населённых пунктов. В результате падения обломков украинских дронов пострадали два человека. Обломки дронов были обнаружены в частном секторе Славянска-на-Кубани и в посёлке Прибрежный. В отдельных зданиях выбиты окна, повреждены крыши, отмечены сбои в электроснабжении.
