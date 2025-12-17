Онищенко рассказал россиянам, как передается гонконгский грипп

Гонконгский грипп передается воздушно-капельным путем и через использование общей посуды. об этом сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
— Им заражаются воздушно-капельным путем, то есть разговор, чихание, близкий контакт. Не исключено заражение и через не то, что пищу, а вот люди пользуются одной кружкой — такое заражение тоже не исключено, — цитирует его РИА Новости.
По словам Онищенко, штамм гриппа А (Н3N2) фиксируется почти каждый год в течение последних 50 лет в разных вариациях, в настоящее время в стране идет прогнозируемый подъем заболеваемости.
Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температурой и озноба у больного. Об этом сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
Биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков назвал преобладающий в России гонконгский грипп очень тяжелым. По его словам, болезнь развивается очень быстро и остро протекает: температура тела больного может подняться до 40 градусов за четыре-пять часов.