В Госдуме рассказали о разовой выплате накопительной пенсии в 2026 году

По её словам, право на разовую выплату получат женщины от 55 лет и мужчины с 60 лет. Порог в 440 тыс. рублей определяется делением накоплений на расчётный период пенсии, равный 270 месяцам. Если полученная сумма меньше 10% прожиточного минимума пенсионера, средства можно снять полностью.
При этом средний размер единовременной выплаты в 2026 году ожидается на уровне 68 тыс. рублей, а ежемесячная выплата накопительной части составит около 1,6 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что в 10 регионах России средняя пенсия неработающих пенсионеров превышает 30 тысяч рублей. Лидером стал Чукотский автономный округ — здесь пенсионеры получают в среднем 41 143 рубля. Также высокие выплаты отмечены в Ненецком автономном округе (37 222 ₽), Камчатском крае (36 598 ₽) и Магаданской области (36 356 ₽). В остальных регионах сумма варьируется от 30 до 35 тыс. рублей.
