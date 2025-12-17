В Госдуме рассказали о разовой выплате накопительной пенсии в 2026 году

По её словам, право на разовую выплату получат женщины от 55 лет и мужчины с 60 лет. Порог в 440 тыс. рублей определяется делением накоплений на расчётный период пенсии, равный 270 месяцам. Если полученная сумма меньше 10% прожиточного минимума пенсионера, средства можно снять полностью.