Ездил по платной дороге, не платит кредит: со Смольянинова взыскивают долги

Приставы начали принудительно взыскивать со сбежавшего из РФ актёра Артура Смольянинова* долг в 16 тысяч рублей за неоплату в срок штрафов, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов.
Кроме того, стало известно, что с иноагента с 25 сентября взыскивают «задолженность по кредитным платежам» почти на 95 тысяч рублей.
Напомним, в ноябре Смольянинова оштрафовали на три тысячи рублей и пять тысяч рублей за неоплату в срок автомобильных штрафов (актёр не оплатил парковку и проезд по платной дороге), позже суд удвоил сумму в связи с уклонением от исполнения административного наказания. Сумма штрафов увеличилась до шести тысяч рублей и десяти тысяч рублей. На Смольянинова завели два исполнительных производства.
В настоящее время общая сумма долга иноагента превышает 110 тысяч рублей.
В январе 2023 года Смольянинов был внесён в реестр иноагентов, а в мае 2024 года — в список террористов и экстремистов.
Смольянинов заочно арестован в Российской Федерации за распространение фейков о ВС РФ, а также за возбуждение ненависти и вражды. Он объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что Смольянинова дважды оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов. Кроме того, его оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.
* Признан в РФ иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов.