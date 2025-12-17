Ездил по платной дороге, не платит кредит: со Смольянинова взыскивают долги

Напомним, в ноябре Смольянинова оштрафовали на три тысячи рублей и пять тысяч рублей за неоплату в срок автомобильных штрафов (актёр не оплатил парковку и проезд по платной дороге), позже суд удвоил сумму в связи с уклонением от исполнения административного наказания. Сумма штрафов увеличилась до шести тысяч рублей и десяти тысяч рублей. На Смольянинова завели два исполнительных производства.