Ездил по платной дороге, не платит кредит: со Смольянинова взыскивают долги

Иноагент Артур Смольянинов не платит кредит в РФ и не оплатил автомобильные штрафы. Стала известна сумма долга сбежавшего из страны артиста.

Источник: Аргументы и факты

Приставы начали принудительно взыскивать со сбежавшего из РФ актёра Артура Смольянинова* долг в 16 тысяч рублей за неоплату в срок штрафов, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, стало известно, что с иноагента с 25 сентября взыскивают «задолженность по кредитным платежам» почти на 95 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре Смольянинова оштрафовали на три тысячи рублей и пять тысяч рублей за неоплату в срок автомобильных штрафов (актёр не оплатил парковку и проезд по платной дороге), позже суд удвоил сумму в связи с уклонением от исполнения административного наказания. Сумма штрафов увеличилась до шести тысяч рублей и десяти тысяч рублей. На Смольянинова завели два исполнительных производства.

В настоящее время общая сумма долга иноагента превышает 110 тысяч рублей.

В январе 2023 года Смольянинов был внесён в реестр иноагентов, а в мае 2024 года — в список террористов и экстремистов.

Смольянинов заочно арестован в Российской Федерации за распространение фейков о ВС РФ, а также за возбуждение ненависти и вражды. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Смольянинова дважды оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов. Кроме того, его оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

* Признан в РФ иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов.