Минобразования контролирует ситуацию с туберкулёзом в новосибирской школе

Ранее в мэрии города подтвердили, что у нескольких учащихся школы № 112 диагностировали туберкулёз. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора устанавливают источник и причины заболевания. Всем детям, контактировавшим с заболевшими, провели внеочередную диагностику, а доступ родителей и посторонних лиц в здание школы временно ограничили.