Минобразования контролирует ситуацию с туберкулёзом в новосибирской школе

Ранее в мэрии города подтвердили, что у нескольких учащихся школы № 112 диагностировали туберкулёз. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора устанавливают источник и причины заболевания. Всем детям, контактировавшим с заболевшими, провели внеочередную диагностику, а доступ родителей и посторонних лиц в здание школы временно ограничили.
В региональном минобразования подчеркнули, что ведомство находится в постоянном взаимодействии с мэрией, областным минздравом и управлением Роспотребнадзора, регулярно запрашивая актуальную информацию о развитии ситуации.
По данным городской администрации, в школе уже проведены дезинфекционные мероприятия. Внеочередную иммунодиагностику прошли учащиеся, сотрудники комбината питания и арендаторы помещений, а педагогам и персоналу образовательного учреждения сделали флюорографию.
В мэрии также уточнили, что школа продолжает работать в штатном режиме. Согласно санитарным нормам, при выявлении случаев туберкулёза закрытие образовательного учреждения или перевод учеников на дистанционное обучение не предусмотрены.