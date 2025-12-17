Студенты в Приморье получат по 15 тысяч на ребенка: выплаты распространили на колледжи

В Приморье расширили поддержку молодых родителей среди студентов. Ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей до достижения ребенком возраста трех лет смогут получать не только учащиеся вузов, но также колледжей и техникумов, при этом как мамы, так и молодые отцы. Основное условие — ранняя постановка на учет по беременности и совмещение родительства с учебой. Депутаты Заксобрания (ЗС) поддержали эту инициативу на финальном в этом году заседании. В 2026 году на поддержку студенческого родительства в регионе направят 35 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
До сих пор на материальную поддержку в регионе могли претендовать только студенты очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, имеющие детей в возрасте до трех лет, и при условии, что среднедушевой доход их семей ниже величины прожиточного минимума.
Краевые власти предложили распространить эту меру поддержки на студентов среднего профобразования (СПО), а также убрать критерий нуждаемости.
«У нас (в СПО — прим.) на самом деле в четыре раза больше мам, чем во всей системе высшего образования. Это было вдвойне несправедливо с социальной точки зрения», — сказал депутатам министр профобразования и занятости Приморья Сергей Дубовицкий.
Согласно изменениям, на меру соцподдержки сможет претендовать один из родителей, являющийся студентом очной формы обучения вуза или государственной (краевой) профессиональной образовательной организации, имеющий ребенка (детей) в возрасте до трех лет, не находящийся в академическом отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. Также есть условие, что мать ребенка (детей) должна встать на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Среднедушевой доход семьи значения не имеет.
Размер поддержки будет составлять 15 тысяч рублей месяц. Один из родителей — или мама, или папа, отвечающие требованиям, — смогут получать выплату до достижения трехлетнего возраста ребенка. Эти нормы будут распространяться на студентов, родивших детей с 1 января 2026 года.
Председатель комитета ЗС по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис (ЕР) считает, что этим поддержка студенческого материнства не должна ограничиваться: нужны инфраструктурные изменения.
«Это говорит о заботе о демографической ситуации, которая сложилась в России и Приморском крае. Но коль мы поддерживаем молодых, поневоле встанет вопрос оборудования в опорных колледжах комнаты матери и ребенка в опорных колледжах», — заметил парламентарий.
В бюджете 2026 года на предусмотрено финансирование на выплаты студентам, ставшим родителями, в объеме 35,6 млн рублей.
Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, общее количество получателей выплаты в 15 тысяч рублей оценивается на уровне 194 человек, из них 142 человека — обучающиеся в СПО, 52 человека — студенты высшего образования. Для тех, кто родил детей до 1 января 2026 года и получает выплату в настоящий момент, предусмотрены выплаты в размере 10 тысяч рублей. Таких студентов высшего образования, по данным справки, шестеро.