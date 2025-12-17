Студенты в Приморье получат по 15 тысяч на ребенка: выплаты распространили на колледжи

В Приморье расширили поддержку молодых родителей среди студентов. Ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей до достижения ребенком возраста трех лет смогут получать не только учащиеся вузов, но также колледжей и техникумов, при этом как мамы, так и молодые отцы. Основное условие — ранняя постановка на учет по беременности и совмещение родительства с учебой. Депутаты Заксобрания (ЗС) поддержали эту инициативу на финальном в этом году заседании. В 2026 году на поддержку студенческого родительства в регионе направят 35 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.