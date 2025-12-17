Вэнс рассказал, как Трамп раскритиковал его и Рубио за состояние обуви

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса и американского госсекретаря Марко Рубио за плохое состояние их обуви и лично заказал для им несколько пар новых ботинок.
По словам Вэнса, это произошло примерно неделю назад в Овальном кабинете.
«Он остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал: у вас, ребят, ужасные ботинки. Он пошел за каталогом обуви, у него было рождественское настроение. Он взял каталог и заказал свою любимую обувь», — сказал вице-президент США на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания.
Политик уточнил, что Трамп купил ему и Рубио по четыре пары ботинок. Американский лидер, как отметил Вэнс, настоял на том, что им с госсекретарем необходимо выглядеть хорошо.
«Потом мы продолжили говорить о международных проблемах. В частных беседах он такой же, как в личных», — добавил вице-президент.
Напомним, в середине августа глава Белого дома на встрече в Вашингтоне показал Владимиру Зеленскому и французскому лидеру Эммануэлю Макрону свою коллекцию кепок. На эти головные уборы были нанесены надписи «Американский залив», «Ещё четыре года», «Трамп был во всем прав» и «Трамп 2028».
Дизайнер Дмитрий Шишкин в разговоре с aif.ru выразил мнение, что коллекция кепок, которую президент США продемонстрировал Зеленскому и Макрону, выглядит немодно. По словам эксперта, больше это было похоже на обычный пиар-ход. Дизайнер также обратил внимание на цветовую гамму кепок.