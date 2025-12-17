Диетолог рассказала, как составить оптимальное меню для пожилых родственников на Новый год

Новогодние праздники часто сопровождаются изобилием еды и напитков. Это может серьезно повлиять на здоровье пожилых родственников. Врач-эндокринолог, диетолог РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Екатерина Иванникова рассказала KP.RU, как составить праздничное меню, чтобы праздник прошел с комфортом для старшего поколения.
«Как правило, пожилые люди принимают большое количество лекарственных препаратов, которые могут вступать во взаимодействие с этанолом. Алкоголь влияет на клетки головного мозга, создает дополнительную нагрузку на печень и почки, его концентрация в организме пожилого человека нарастает гораздо быстрее, чем у более молодого», — предупредила медик.
По ее словам, все это может привести к нежелательным последствиям: потере чувства баланса, замедлению реакции и увеличению риска падения и переломов.
Кроме того, для людей с хроническими заболеваниями в острой стадии, такими как язвенная болезнь или гипертензия, нужен индивидуально подобранный рацион. В этом поможет лечащий врач.
Иванникова посоветовала откладывать сладкое на утро 1 января, особенно мучные десерты, и после праздников постепенно возвращаться к обычному рациону, при необходимости используя ферменты для улучшения пищеварения.
