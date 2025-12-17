Ансамбль «GULDER» с успехом выступил на фестивале в Малайзии

Коллектив представил насыщенную концертную программу, объединившую традиционные и современные хореографические формы. Зрителям были представлены такие номера, как «Аққу», «Асатаяқ», «Қуаныш думан», «Қарлығаш», «Дайрабай», «Қараторғай», «Тоқымқағар», «Қорқыт», а также танцы народов Малайзии, Монголии и Китая. На сцене выступили лауреаты международных конкурсов и ведущие артисты ансамбля «GULDER».
Концерт собрал более 300 зрителей из разных стран мира и стал ярким примером культурного диалога и международного сотрудничества. За последние три года ансамбль успешно представлял Казахстан на престижных сценах Швеции, Франции, Германии, Латвии, Китая и Турции.