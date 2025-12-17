Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ансамбль «GULDER» с успехом выступил на фестивале в Малайзии

Ансамбль «GULDER» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой с успехом выступил в Малайзии в рамках международного музыкально-культурного фестиваля «ASEAN 2025», передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Коллектив представил насыщенную концертную программу, объединившую традиционные и современные хореографические формы. Зрителям были представлены такие номера, как «Аққу», «Асатаяқ», «Қуаныш думан», «Қарлығаш», «Дайрабай», «Қараторғай», «Тоқымқағар», «Қорқыт», а также танцы народов Малайзии, Монголии и Китая. На сцене выступили лауреаты международных конкурсов и ведущие артисты ансамбля «GULDER».

Концерт собрал более 300 зрителей из разных стран мира и стал ярким примером культурного диалога и международного сотрудничества. За последние три года ансамбль успешно представлял Казахстан на престижных сценах Швеции, Франции, Германии, Латвии, Китая и Турции.