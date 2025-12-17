В Московском планетарии назвали дату самого короткого дня в 2025 году: ждать осталось недолго

Ранее сайт KP.RU поделился мифами и правдой о летнем солнцестоянии. Например, многие считают, что в день солнцестояния начинается астрономическое лето. Но это условность. Астрономам надо было как-то поделить год на четыре сезона, и на что опереться? Решили — на солнцестояния и равноденствия. Климат и погода, однако, не всегда подтверждают это условное деление.