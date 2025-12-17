В Московском планетарии назвали дату самого короткого дня в 2025 году: ждать осталось недолго

21 декабря будет самым коротким днем 2025 года. Об этом со ссылкой на Московский планетарий сообщает РИА Новости.
День продлится всего 6 часов 59 минут. Зимнее солнцестояние начнется в 18:04 по московскому времени. После этого день будет увеличиваться. И уже в конце декабря день увеличится на шесть минут — до 7 часов 05 минут.
А самый длинный день 2025 года, считающийся началом астрономического лета, был 21 июня. В Москве Солнце взошло в 3.45, а село в 21.19. Таким образом, длина самого длинного дня составила 17 часов 33 минуты.
Ранее сайт KP.RU поделился мифами и правдой о летнем солнцестоянии. Например, многие считают, что в день солнцестояния начинается астрономическое лето. Но это условность. Астрономам надо было как-то поделить год на четыре сезона, и на что опереться? Решили — на солнцестояния и равноденствия. Климат и погода, однако, не всегда подтверждают это условное деление.