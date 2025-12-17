Заработок курьеров почти в два раза превысил медианную зарплату по всем вакансиям в России

Доходы курьеров сильно выросли за 2025 год. В среднем зарплаты увеличились на 26% и достигли 146 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, транслирует ТАСС.
Как отмечается, зарплаты в сфере доставки продемонстрировали положительную динамику. Работники этой области в среднем рассчитывают на доход в 53,5 тысячи рублей. Однако реальные зарплаты существенно отличаются.
«В 2025 году медианная предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в России составила 80,8 тысячи рублей, тогда как в вакансиях для курьеров — 146 тысяч рублей. За год размер оплаты труда курьеров вырос на 26 процентов», — говорится в материале.
По данным hh.ru, реальные доходы россиян с 41,8 тысячи рублей в 2020 году поднялись до 80,9 тысячи рублей в 2025-м. При этом темпы роста зарплат не такие высокие, как зарплатные ожидания.