Заработок курьеров почти в два раза превысил медианную зарплату по всем вакансиям в России

«В 2025 году медианная предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в России составила 80,8 тысячи рублей, тогда как в вакансиях для курьеров — 146 тысяч рублей. За год размер оплаты труда курьеров вырос на 26 процентов», — говорится в материале.