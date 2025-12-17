Хабаровский край получил 12 автобусов и современный трамвай в 2025 году

На эти цели из краевого бюджета выделено 50 миллионов рублей в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». По итогам конкурса 10 муниципалитетов получили субсидии на приобретение 12 новых автобусов, которые уже направлены в Амурский, Вяземский, Николаевский районы, Солнечный и Охотский округа, а также в города Амурск, Николаевск-на-Амуре и посёлки Солнечный, Чегдомын и Эльбан.