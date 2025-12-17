Хабаровский край получил 12 автобусов и современный трамвай в 2025 году

В Хабаровском крае в 2025 году по поручению губернатора Дмитрия Демешина продолжается обновление подвижного состава муниципального транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
На эти цели из краевого бюджета выделено 50 миллионов рублей в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». По итогам конкурса 10 муниципалитетов получили субсидии на приобретение 12 новых автобусов, которые уже направлены в Амурский, Вяземский, Николаевский районы, Солнечный и Охотский округа, а также в города Амурск, Николаевск-на-Амуре и посёлки Солнечный, Чегдомын и Эльбан.
Весь новый транспорт работает на маршрутах с регулируемыми тарифами, что позволяет сдерживать рост стоимости проезда для жителей. Часть автобусов уже вышла на линии, остальные завершают технический осмотр и скоро начнут перевозки.
Особое внимание уделено комфорту пассажиров в Амурске: по инициативе местной жительницы Татьяны Шумиловой, озвученной на личном приёме у губернатора, по адресу Пионерская, 15а открыто современное помещение билетных касс с залом ожидания. Здесь оборудованы мягкие посадочные места, зарядки для гаджетов, санузел, зона отдыха с возможностью выпить кофе.
Кроме того, в Хабаровске за счёт специального казначейского кредита приобретён один современный трамвай российского производства стоимостью более 87 миллионов рублей. Он уже работает на пятом маршруте и оснащён камерой с элементами искусственного интеллекта, валидаторами, кондиционерами, USB-розетками, видеонаблюдением и автономным ходом до 500 метров.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края подчеркнули, что обновление подвижного состава и создание комфортной инфраструктуры — это прямой ответ на запросы жителей. С 2022 по 2025 год в краевую столицу поставлено 34 новых троллейбуса с увеличенным автономным ходом и 12 современных трамваев.