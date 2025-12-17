Новогодние подарки получат все дети Владивостока от 3 лет и старше

По традиции в преддверие Нового года идёт раздача подарков для воспитанников детских садов — от 3 до 7 лет и учеников начальных классов школ Владивостока. Получить сладкий приз от Деда Мороза смогут и дети, которые не посещают муниципальные образовательные учреждения города. Выдача таких подарков начнется 22 декабря.
Как сообщили в администрации Владивостока, в детских садах и школах краевого центра раздадут подарки непосредственно в учреждениях — на классных часах или новогодних утренниках. А с 22 по 30 декабря подарочные наборы могут получить родители или законные представители тех ребят, кто не ходит в детсады и школы муниципальной системы города. Для этого взрослым нужно прийти в офис по адресу — улица Часовитина, 27, в кабинет 27. С 22 по 25 декабря подарки будут выдавать с 8:30 до 17:00, с 26 и 30 декабря — с 8:30 до 13:00.
«Для этого родителям и законным представителям нужно предъявить паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и справку о его регистрации во Владивостоке», — уточнили специалисты мэрии.
В правительстве Приморья рассказали — в этом году на губернаторские подарки израсходовали около 72 млн. рублей. Наборы получат 173 тысяч ребятишек. В них есть сладости и от приморских производителей — тёмный шоколад с ламинарией или морской солью, конфеты на агар-агаре.
Сладкие новогодние подарки для детей, которые не ходят в сад или школу, можно будет получить с 22 декабря.