Новогодние подарки получат все дети Владивостока от 3 лет и старше

Как сообщили в администрации Владивостока, в детских садах и школах краевого центра раздадут подарки непосредственно в учреждениях — на классных часах или новогодних утренниках. А с 22 по 30 декабря подарочные наборы могут получить родители или законные представители тех ребят, кто не ходит в детсады и школы муниципальной системы города. Для этого взрослым нужно прийти в офис по адресу — улица Часовитина, 27, в кабинет 27. С 22 по 25 декабря подарки будут выдавать с 8:30 до 17:00, с 26 и 30 декабря — с 8:30 до 13:00.